Grammy Awards 2025 | Beyoncé vince finalmente il suo primo Album of the Year

Ci sono volute cinque nomination e quattro delusioni, ma alla finece l’ha fatta. Ieri sera, durante i, ha ottenuto per la prima volta il premio comeof the, l’ultimo che mancava alla sua sconfinata collezione. Un riconoscimento atteso da lei e -a quanto pare- da tutto il resto del mondo; il pubblico del Crypto.com Arena di Los Angeles è infatti esploso in un’ovazione quando il suo nome è statafatto.Il disco country Cowboy Carter e il conseguente trionfo hanno consolidato il suo status di artista più premiata nella storia deis, con trentacinque grammofoni dorati. Di questi, alcuni sono ascrivibili alla sua carriera solista, altri invece risalgono ai tempi delle Destiny’s Child. Con questa vittoria,diventa la prima donna nera di questo secolo a ricevere il trofel.