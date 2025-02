Panorama.it - Grammy Award 2025: i vincitori

C'erano pochi dubbi su chi si sarebbe aggiudicato ilper il miglior duetto dell'anno, e infatti la vittoria è andata a Lady Gaga e Bruno Mars per il best seller Die with a Smile. Dopo decenni di attesa, Beyoncè si aggiudica con Cowboy Carter la statuetta per il miglior album dell'anno oltre che per il miglior album country. A consegnarle il premio, Taylor Swift. Trionfo per Kendrick Lamar che vince nella categoria Record Of The Year e Best Song con Not like us. Ovviamente, al centro della serata, l'omaggio alla California devastata dai recenti drammatici incendi. Gaga e Bruno Mars hanno voluto dedicare allo Stato la leggendaria canzone California Dreamin'. Tributo alla California anche da parte di Billie Eilish e di suo fratello Finneas con Birds of a feather. Nella sezione Best New Artist, trionfa invece Chappel Roan da Willard, Missouri, che ha conquistato le classifiche con il singolo Good Luck, Babe! Nella categoria Best Rap Album vince Doechii con Alligator Bites Never Heal.