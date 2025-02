361magazine.com - Grammy 2025, tutti i vincitori. Beyoncé nella storia

Leggi su 361magazine.com

notte la cerimonianotte italiana si è svolta l’edizionedei, i premi della musica, giunti all’edizione numero 67. Beyoncè entradiventando l’artista più premiata di sempre ai.La cantante ha portato a casa il premio per il miglior album dell’anno, grazie al suo ‘Cowboy Carter’.“Sono passati molti, molti anni” ha detto accettando il riconoscimento più ambito che per quattro volte le era sfuggito. È pure la prima persona afroamericana a vincere il premio.REGISTRAZIONE DELL’ANNO“Now and Then” The Beatles“Texas Hold ‘Em”“Espresso” Sabrina Carpenter“360” Charli XCX“Birds of a Feather” Billie Eilish“Not Like Us” Kendrick Lamar“Good Luck, Babe!” Chappell Roan“Fortnight” Taylor Swift Featuring Post Malone ALBUM DELL’ANNO“New Blue Sun” André 3000“Cowboy Carter”“Short n’ Sweet” Sabrina Carpenter“Brat” harli XCX“Djesse Vol.