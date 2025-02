Lapresse.it - Grammy 2025, le star sul red carpet: da Lady Gaga a Taylor Swift

Leggi su Lapresse.it

Parata di stelle aiAwards, andati in scena a Los Angeles. Sul redhanno sfilatocome, Charli xcx, Alicia Keys, Shakira,, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, John Legend. A trionfare in questa 67a edizione è stata Beyoncé: il suo ‘Cowboy Carter’ ha conquistato il premio album dell’anno, categoria per la quale era stata nominata già quattro volte senza però riuscire a vincere. La statuetta è stata consegnata alla popdai membri del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, che hanno combattuto contro il devastante incendio che ha coinvolto la metropoli californiana. “Sono passati molti, molti anni”, ha commentato Beyoncé, dicendo di voler dedicare il“alla signorina Martell”, riferendosi a Linda Martell, l’artista che è diventata la prima donna afroamericana a esibirsi al Grand Ole Opry.