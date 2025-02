Amica.it - Grammy 2025, il trionfo di Beyoncé e tre momenti memorabili

Il premio tanto atteso alla fine è arrivato:ha trionfato all’edizionedeiAwards, portandosi a casa il premio per il miglior disco country e, soprattutto, per miglior disco dell’anno con Cowboy Carter, il primo di questo genere della sua carriera. «Sono passati molti, molti anni», ha detto la star avvolta in un abito dorato reggendo tra le mani l’ambito premio, che le è stato consegnato da Taylor Swift. A presentare la categoria sono stati invece gli uomini e le donne del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles. La serata dedicata agli Oscar della musica, infatti, è stata dedicata alla Città degli Angeli, devastata dagli incendi scoppiati a inizio gennaio e ancora sotto choc per i danni subiti.Queen B ha voluto dedicate il premio «alla signora Martell», in riferimento a Linda Martell, la cantante prima donna nera a suonare al Grand Ole Opry.