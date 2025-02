Lookdavip.tgcom24.it - Grammy 2025, i look delle star tra curiosità e scelte insolite

Nella sera del 2 febbraio sono andati in scena i. L’edizionedei premi musicali più ambiti si è svolta in una Los Angeles alle prese con i danni dei grandi incendi di inizio gennaio. Beyoncé, premiata per il miglior album e il miglior album country, ha ringraziato i pompieri impegnati sul campo. L’artista, commossa e bellissima, ha incantato con un abito di paillettes oro e motivi cashmere di Schiaparelli. Al suo fianco sul palco c’era la figlia, Blue Ivy, con un vestito. blu. E le altre? Ecco come hanno saputo distinguersi. La Censori da censurareBianca CensoriC’è poco da commentare suldi Bianca Censori: la fidanzata di Kanye West si è presentata praticamente nuda. Per lei solo un minidess in tulle completamente trasparente e nessun capo di lingerie. Arrivata sul tappeto rosso insieme a Kanye, la modella ha tolto la pelliccia nera per svelare l’outfit provocatorio.