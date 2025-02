Quotidiano.net - Grammy 2025, Beyoncé trionfa, Taylor Swift a bocca asciutta, Shakira punzecchia Trump e Piqué

Los Angeles, 3 febbraioriscrive la storia della musica. L'artista più premiata di sempre aisi è aggiudicata il premio per il miglior album dell'anno alla 67ma edizione degli Oscar della musica, grazie a 'Cowboy Carter', la sua audace ed erudita esplorazione delle radici nere del genere country. “Sono passati molti, molti anni”, ha riconosciuto Queen B accettando il riconoscimento più prestigioso della manifestazione, che le era sfuggito per quattro volte, anche per dischi lodati dalla critica e amati dal pubblico come Lemonade e Renaissance. La musicista texana ha infranto un altro tabù domenica sera, portando a casa anche il trofeo per miglior album country del 2024: 'Cowboy Carter' era stato snobbato (neppure una nomination) agli ultimi Country Music Awards. È la prima persona afroamericana a vincere questo titolo per un genere storicamente considerato monopolio dei bianchi.