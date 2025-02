Quifinanza.it - Governo in ritardo con i bonus approvati in Manovra, firmati solo 3 decreti su 110

Leggi su Quifinanza.it

La2025 prevedeva 110attuativi per rendere pienamente operative le misure contenute nella legge di Bilancio. A oltre un mese dall’approvazione, ilne hasoltanto tre, lasciando in sospeso provvedimenti chiave come ilmamme e diverse misure fiscali.Ilè già evidente su 15, per i quali la stessastabiliva una scadenza tra il 30 e il 31 gennaio. Senza questi atti, molte delle risorse previste per sgravi fiscali, incentivi alle famiglie e misure di welfare restano bloccate, con possibili ripercussioni per milioni di cittadini e imprese.3su 110: a rischio oltre 3 miliardi di euroTra le misure già operative dal 1° gennaio 2025, ci sono il taglio del cuneo fiscale, la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni e la proroga della deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato.