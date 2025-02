Quotidiano.net - Google Pixel 9 in offerta al minimo storico su Amazon: è l'affare del giorno (anche 256 GB)

Il9 è protagonista di una nuovasucon un taglio di netto di prezzo che lo rende un vero e proprio best buy, soprattutto per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto. In questo momento, il9 è acquistabile inal prezzo scontato di 649 euro per la versione da 128 GB. Ancora più interessante, invece, è il prezzo per la versione da 256 GB che viene proposta a 748 euro. Da segnalare, inoltre, che gli utenti Prime Student (servizio attivabile con 3 mesi di prova gratuita e senza vincoli dagli studenti universitari) possono beneficiare di uno sconto extra di 50 euro. Gli utentiabilitati ai pagamenti rateali, invece, possono acquistare lo smartphonein 12 rate, con carta di debito e senza finanziamento. In sconto ci sono diverse colorazioni.