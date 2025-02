Oasport.it - Golf, Mcilroy centra la vittoria a Pebble Beach davanti a Lowry. 27esimo titolo per il nordirlandese

Leggi su Oasport.it

torneo in carriera per Roryche, grazie ad una cavalcata incredibile durante gli ultimi due giorni di gara si aggiudica l’AT&TPro Am con uno score finale di -21.Per ilsi tratta, appena, del suo secondo torneo in stagione (ha chiudo in T3 il Dubai Desert sul Dp World Tour) e del suo primo, dunque, sul PGA Tour. L’ultimarisale, tuttavia, a poco tempo fa quando si impose nel Dp World Tour Championship a novembre dello scorso anno.Unache sa, ovviamente, di magico. Che il 35enne avesse le carte in regola per vincere uno dei più iconici tornei dell’anno si sapeva. Ma riuscire ad aggiungere anche questo trofeo alla bacheca ha qualcosa di speciale. Mai, infatti,riuscì a far suoin tutti questi anni sul tour.