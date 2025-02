Sport.quotidiano.net - Golf, è Cristiano Cerchiai il nuovo presidente della federazione

è ilFIG. Presso il palazzo CONI a Romaè stato eletto con il 64,9% dei voti contro il 35,1% di Gianni Collini. I voti “presenti” sono stati 2.648,5 di cui al primo ne sono andati 1.719, al secondo 929,5.subentra a Franco Chimenti che ha guidato la Federper oltre 20 anni ed è scomparso nell’ottobre scorso. “Grazie per la fiducia, succedere a Franco Chimenti è un onore. Il mio impegno sarà massimo, abbiamo lungamente lavorato al programma e porremo in essere tutte le azioni” queste le prime parole del neo. Chi èFIG? Sessant’anni, nato a Roma ma veneziano d’adozione, laureato in Economia e Commercio a Ca’ Foscari,ha costruito una solida carriera nella consulenza finanziaria e strategica.