Oasport.it - Golf, Cristiano Cerchiai succede a Franco Chimenti ed è il nuovo presidente della Federazione Italiana

Quatto mesi dopo la morte a 85 anni di(che era stato confermato per il settimo mandato lo scorso 16 settembre),è stato eletto comeper il quadriennio 2025-2028. Il sessantenne nativo di Roma ha vinto con il 64,9% dei consensi (1.719 voti), mentre il suo sfidante Giovanni Luca Collini si è fermato al 35,10% (929,5 voti).“Sono felice ed emozionato.re arappresenta un grandissimo onore. Posso garantire che il mio impegno, così come quello di tutto ilConsiglio Federale, sarà massimo. In questi mesi abbiamo lavorato duramente per realizzare un programma valido, ora non resta che attuarlo. Questo è uno sport che ha grandi margini di crescita, sono sicuro che entro la fine del quadriennio raggiungeremo i risultati che ci siamo prefissati“, le dichiarazioni a caldo diriportate dal sito federale.