Nerdpool.it - Godzilla vs X-Men: la Marvel annuncia il quarto one-shot con il mitico Kaiju e i mutanti

Leggi su Nerdpool.it

LaComics continua la serie di crossover con il famigerato Re dei Mostri, che si prepara ad affrontare gli X-Men nel loro periodo d’oro degli anni ’90. Lo scrittore Fabian Nicieza e l’artista Emilio Laiso daranno vita a questo scontro epico invs. X-Men. Questo scontro epico è l’ultimo di una serie di scontri tra il leggendarioe i più grandi eroi della, dopo i precedenti incontri con Hulk, Spider-Man e i Fantastici Quattro. Nicieza, noto per il suo ampio lavoro sui titoli degli X-Men durante l’epoca d’oro degli anni ’90, porta la sua profonda conoscenza dei personaggi in questo progetto, promettendo una storia che onora entrambi i franchise e che offre il tipo di azione ad alto rischio che i fan si aspettano da un crossover così importante. “Se aveste chiesto a Fabian, che aveva dieci anni, cosa avrebbe fatto per avere l’opportunità di scrivere, avrebbe sputato fuoco e avrebbe bruciato chiunque fosse in lizza per questo lavoro”, ha dichiarato Nicieza in un comunicato stampa.