Global Money Week 2025 | Aperte le candidature per iniziative di educazione finanziaria

Al via l'apertura delleper ledi formazione e sensibilizzazione di, assicurativa e previdenziale nell'ambito della. Si tratta - spiega il Mef in una nota - dell'evento annuale promosso dall'Ocse con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza di acquisire conoscenze, abilità e comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie consapevoli. Dal suo avvio, nel 2012, la manifestazione ha coinvolto oltre 60 milioni di giovani in 176 Paesi. La campagna è coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di(Comitato Edufin). Quest'anno il tema della manifestazione è "Think Before You Follow, WiseTomorrow" (Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza).