Ilfattoquotidiano.it - “Gli Ufo? Non siamo soli nell’Universo. Ho rischiato la vita sulle Piramidi, lì c’è un mistero che non è ancora stato scoperto”: parla Roberto Giacobbo

“Credere aglicome dogma è eccessivo, ma non”. In una lunga intervista al Corriere della Sera èa infiammare gli animi dilogi&co. Il celebre creatore e conduttore di Voyager e Freedom ha infatti spiegato che si occupa di“solo quando esistono testimonianze attendibili” e a poi aggiunto: “Credere aglicome dogma è eccessivo, però non posessere gli unici abitanti dell’universo, ritengo che ci siain altri mondi”.ha poi sottolineato, sempre in quella dimensione del discorso che mescola analisi scientifiche e supposizione personali che di fantasmi non ne ha mai visti, anzi no: “Solo un’ombra nelle profondità della cittadella di Torino (probabilmente si riferisce all’affascinante dedalo dei sotterranei del museo Pietro Micca ndr).