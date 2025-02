Lortica.it - Gli Sbandieratori di Arezzo pronti a incantare l’Australia al National Multicultural Festival di Canberra

Dal 7 al 9 febbraio 2025, la capitale australianaospiterà il, un evento di rilievo internazionale dedicato alla celebrazione della diversità culturale.In questa prestigiosa cornice, glidiavranno l’onore di rappresentare la città toscana e la tradizione italiana attraverso l’arte della bandiera. Dopo aver incantato il pubblico in Brasile, Argentina e Sudafrica, il gruppo porterà in scena uno spettacolo che unisce storia, passione e maestria, valorizzando un patrimonio culturale unico.Questa partecipazione rappresenta un’importante occasione per promuovere l’identità dia livello globale e consolidare il legame tra tradizione e innovazione. Un sincero ringraziamento va agli organizzatori e alla città diper l’ospitalità e per questa straordinaria opportunità di scambio culturale.