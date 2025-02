Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi a Bologna di lunedì 3 febbraio 2025

, 3- Una nuova settimana è appena iniziata e porta con sé un ampio comparto di appuntamenti edculturali da non perdere. Oltre a tutte le iniziative che anticipano di qualche giorno la partenza di Art City, ecco cosa c'è da fare oggi a. Alle 17.30, il teatro Testoni Ragazzi propone Pupazzi! Laboratorio di manipolazione e gioco che si fonde con la disciplina teatrale. Dalle 18 alle 20, da AngelicA arriva Cronotopo 0, installazione audiovisiva relazionale di Julia von Stietencron e Valentino Corvino. Alle 18.30, seconda data all'Auditorium del Mast con Vito Mancuso, che è in dialogo con Franco Fabbro. Alle 19, il Duo Taio Adinolfi (Leonardo Taio alla viola e Sofia Adinolfi al pianoforte) incantano la Birreria Popolare. Alle 20, nell'ambito di Art City, Cubo ospita una performance multimediale in live streaming di Mara Oscar Cassaini.