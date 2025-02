Metropolitanmagazine.it - Gli eredi del creatore di Superman fanno causa per negare l’uscita del film in alcuni paesi

Warner Bros. Discovery e DC Entertainment/DC Comics sono state citate in giudizio daglideldiJoseph Schuster per bloccaredel prossimodi James Gunn in diversi territori. Glisostengono che non abbiano i diritti necessari a far uscire nelle sale ilscritto e diretto da James Gunn. I documenti presentati dai legali sostengono che una distribuzione del lungometraggio in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda e Australia e in altre aree violi i diritti d’autore. I diritti internazionali sul copyright legato asono al centro della. Jerome Siegel e Shuster, co-creatori die della storia, avevano ceduto i diritti a DC, ma a livello internazionale nelle nazioni che seguono le leggi britanniche, tra cui Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia, gli accordi terminano in modo automatico 25 anni dopo la morte di uno degli autori.