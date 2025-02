Quotidiano.net - Gli enti non-profit battono le aziende nell’uso dell’IA

GLINON-stanno integrando l’intelligenza artificiale più rapidamente del settore privato, con il 58% delle organizzazioni che la utilizza nelle soluzioni CPaaS (Communication Platform as a Service, ovvero piattaforme che permettono di integrare strumdi comunicazione all’interno di servizi e processi), rispetto al 47% delleprivate. Inoltre, il 68% delle società non-utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dati degli ute comprendere meglio le loro esigenze, rispetto al 64% dei brand privati. Un engagement digitale forte è infatti considerato cruciale per il successo dall’87% delle non-, che vedono nell’intelligenza artificiale un acceleratore per migliorare queste attività. È quanto emerge dallo "State of NonDigital Engagement Report" di Twilio, società informatica cloud basata in California, specializzata nella comunicazione multimediale, evidenziando l’impatto delle nuove tecnologie sull’engagement delle organizzazioni non-, in particolare del settore sanità, istruzione e istituzioni pubbliche.