Gli effetti collaterali dei dazi che Trump non vuole vedere. E l’Ue deve stare in guardia

Con Donald, è tornato alla Casa Bianca il pensiero mercantilista. Vendere il più possibile, comprare il meno possibile, come se il benessere economico di una società si fondasse semplicemente sul suo conto economico. Se fino al decennio scorso c’era chi lamentava l’estremo cinismo della misurazione del pil, ora c’è chi si ossessiona sulla mera partita doppia import-export. Il presidente americano apostrofa come “truffatori” i paesi che vendono agli Stati Uniti più di quanto comprano. In cima alla lista ovviamente l’Unione Europea, che infatti è accusata dadi “trattare molto male” gli americani e i loro prodotti causando un deficit commerciale di poco meno di 200 miliardi di dollari all’anno.crede genuinamente che ipossano riequilibrare la bilancia commerciale americana, con due conseguenze: incrementare gli introiti fiscali dalle tariffe, finanziando così i nuovi tagli delle tasse sul reddito, e riportare numerose aziende a creare posti di lavoro negli Stati Uniti (che hanno in realtà il problema opposto: non trovano manodopera).