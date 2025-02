Bolognatoday.it - Gli AC/DC in Italia per un'unica data: suoneranno a Imola

Leggi su Bolognatoday.it

La leggendaria band da milioni di dischi degli AC/DC annuncia oggi che sarà di ritorno in Europa quest’estate per continuare il suo POWER UP Tour. Il tour dedicato a POWER UP, che prende il nome dall’ultimo album in studio della band, in cima alle classifiche di 21 paesi del mondo, ha visto la.