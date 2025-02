Iltempo.it - Gli 007 ucraini colpiscono nel cuore della Russia: ucciso il capo del battaglione ArBat

Le forze speciali ucraine tornano a commettere un attentato mirato nel. Nessuna rivendicazione ufficiale ma è chiaro che dietro all'esplosione avvenuta in un complesso residenziale di lusso nel nord-ovest di Mosca che è costata la vita ad Armen Sargsyan ci siano gli 007 di Kiev. L'uomo, 46 anni, non era infatti semplicemente ilfederazione pugilistica dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk ma soprattutto il fondatore del. Si tratta di una compagnia militare privata nata nel 2022 con l'obiettivo di reclutare volontari per combattere contro i soldati di Kiev. Alle spalle delci sarebbe la sponsorizzazione dell'imprenditore russo-armeno Samvel Karapetyan. Sargsyan, secondo Kiev, avrebbe avuto un ruolo nel corso delle proteste di Euromaidan del 2014, quando avrebbe creato degli 'squadronimorte' per dare la caccia ai manifestanti che protestavano contro l'allora presidente Viktor Yanukovich, a cui era considerato molto vicino.