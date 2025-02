Lapresse.it - Giustizia, Tajani: “Ritorno a immunità parlamentare? Non sono contrario”

“L’ipotesi di unall’abolita nel 1993 per rendere necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza per l’avvio delle indagini su parlamentari e ministri? Non ne abbiamo mai parlato, ma potrebbe essere un’idea”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniorispondendo ai cronisti a margine del convegno ‘L’Africa grembo del mondo: l’Italia alla guida dei rapporti con l’Ue‘ a Roma. “Se è una proposta di Forza Italia? Ancora non ne abbiamo parlato. Io personalmente non. È da discutere e da vedere in che termini, come e per cosa, come in Europa già c’è. Bisogna vedere per quali reati”, ha aggiunto il segretario di Forza Italia.