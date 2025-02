Metropolitanmagazine.it - Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena: “Mi ha dato la possibilità di diventare mamma”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, conosciuta per essere stata parte della band de I Ricchi e Poveri, in gioventù, all’inizio della sua carriera, ha avuto una relazione con Franco Califano, terminata dopo qualche tempo. Dopo la burascosa querelle abbatutasi sul gruppo durante la partecipazione al Festival Di Sanremo 1981 che ha visto protagoniste “la bionda” e “la brunetta” dei Ricchi e Poveri e successivo abbandono dellaal progetto, l’artista si è dedicata alla carriera solista. Il motivo della rottura nel gruppo è risaputo:iniziò a frequentare Marcello Brocherel, compagno della Brambati nonché padre di suo figlio Luca. In un’intervista,ha dichiarato: “Ci eravamo innamorati“, ha rivelato da Caterina Balivo. Più avantiha conosciuto un medico, il ginecologo e, che ha sposato.