Giuseppe D’Arco presenta la sua introspettiva opera di narrativa Il libro rosso

“Il” diè un romanzo dedicato a chi lotta per raggiungere i propri sogni: seguiamo, nel corso della narrazione, il cammino del quarantacinquenne Andrea attraverso dolori e cadute, speranze e risalite. L’autore ci porta a riflettere su quanta forza vi sia negli esseri umani, su come siano capaci di resistere e di non arrendersi, anche nei momenti più bui e drammatici; Andrea è il simbolo di questa resilienza: egli ha perso una persona che amava più della sua vita, è stato tradito da un’altra ed è anche rimasto vittima di un grave incidente, dopo essere venuto a conoscenza di una sconcertante verità.Andrea versa in coma in un letto d’ospedale, e comincia a sognare: sono visioni strane, a metà tra sogno e allucinazione, in cui gli vengono comunicati dei messaggi sibillini che solo in seguito comprenderà, dopo essersi risvegliato e ottenendo quindi un’altra possibilità di vivere.