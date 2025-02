Donnapop.it - Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Proposta di matrimonio in arrivo: nozze in vista?

Leggi su Donnapop.it

Desono pronti a sposarsi? Secondo qualcuno ci sarebbe unadiin.A breve entrambi saranno a Sanremo, lui come cantante in gara e lei come ospite di una puntata del Dopofestival. A quanto pare, comunque, la storia d’amore fra l’influencer di Pomezia e il trapper romano si fa sempre più seria, tanto che qualcuno vocifera la possibilità che i due si sposino presto.Di recenteDeha compiuto 29 anni e fra gli invitati, pochi intimi, c’era anche sua suocera, mamma del fidanzato. Ora, però, spunta un altro pettegolezzo bollente: secondo Deianira Marzano, uno dei cantanti presenti al Festival di Sanremo sarebbe pronto a far recapitare alla sua dolce metà ben 4mila rose.Secondo l’esperta di gossip si tratterebbe proprio di un regalo dialla sua fidanzata; i fiori arriverebbero direttamente nella camera d’albergo dove starànella settimana del Festival e potrebbero accompagnare un bellissimo anello, scelto dal trapper per chiederle la mano.