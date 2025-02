Primacampania.it - Giugliano: scambio politico-mafioso, arrestato anche l’ex sindaco Poziello

– Tra le 25 persone arrestate dai carabinieri del Ros nell’ambito dell’indagine sulloelettoralein Campania figuraAntonio. Gli episodi contestati risalirebbero alle elezioni comunali del settembre 2020., elettoper la prima volta nel 2015, cinque anni dopo si era nuovamente candidato alla guida di una coalizione dopo essere stato sfiduciato, ma venne sconfitto dall’attuale primo cittadino, Nicola Pirozzi del Partito Democratico.Nei mesi scorsi,era già finito sotto inchiesta per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In quell’occasione, la Procura di Napoli Nord aveva richiesto per lui gli arresti domiciliari, ma la richiesta è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari.