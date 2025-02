Teleclubitalia.it - Giugliano, il confessionale di “Zio Andrea”: come i Ros hanno scoperto gli intrecci tra politica e camorra

Leggi su Teleclubitalia.it

Unin stile Grande Fratello, ma dall’altra parte, ad ascoltare, non c’erano i telespettatori, bensì i ROS.Abbate, per tutti Zio, incontrava a casa sua, in auto e al bar consiglieri comunali, faccendieri dellae lo stesso allora sindaco Antonio Poziello. Con lui tutti erano pronti a commentare le vicende che .L'articolo, ildi “Zio”:i RosglitraTeleclubitalia.