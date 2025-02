Romadailynews.it - Giubileo: Nanni (Misto), 1 miliardo investimenti su trasporto pubblico locale di Roma

Il presidente della commissionedi, Dariodel gruppo, ha affermato che l’investimento sulche e’ stato fatto grazie ai fondi giubilari ammonta a undi euro. Ospite a RadioSound nella trasmissione “Gli inascoltabili”,ha spiegato: “Sul Tpl si stanno realizzando interventi straordinari che la citta’ attendeva da anni”, riportain una nota. Tra questi ci sono “la riqualificazione di molte stazioni – ha detto– per renderle piu’ accessibili, interventi di manutenzione e collaudo delle reti metropolitane che non venivano effettuati, in alcuni casi, da oltre quindici anni e che erano ormai necessari per evitare la chiusura del servizio, e poi l’acquisto di nuovi treni della metropolitana e la fornitura entro il 2028 di oltre mille nuovi bus piu’ moderni e a basse emissioni che serviranno sia le zone centrali che quelle piu’ periferiche della citta’.