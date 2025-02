Ilfattoquotidiano.it - Giovane cammello scappa dal circo e vaga per la città. Ritrovato dai proprietari del circo, viene riportato nel suo recinto dove muore 24 ore dopo: “Ha pagato con la vita”

to dalTogni, è andato in giro per Fuorigrotta, Napoli, e la sua fuga è stata ripresa dai passanti. Stiamo parlando di unche poi,le segnalazioni di diversi abitanti della zona, è statodainel suo. Ma il giorno, è stato trovato morto proprio lì, in quella che era la sua “casa”. Cosa è successo? A dirlo sarà l’autopsia. Intanto si compie un botta e risposta tra il deputato di Avs Borrelli e ilo del, Vinicio Togni. Il primo va dritto al punto: “Un epilogo drammatico quello della fuga deldaldi Fuorigrotta. Pretendiamo che sia fatta chiarezza al più presto sulla sua morte improvvisa, chiarendo se sia in qualche modo collegata anche al forte stress subito dall’animale in seguito alla sua fuga e al rocambolesco recuperoche avevato tra le automobili nel traffico di Napoli.