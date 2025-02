Romadailynews.it - Giovane 16enne accoltellato davanti alla stazione Trastevere.

Domenica sera, intorno alle 20:30, un ragazzo di 16 anni è statoin piazza Flavio Biondo,.Nonostante la ferita è riuscito a chiamare il 112.Secondo quanto riportato l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una rapina.Immediatamente il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.Non è in pericolo di vita.Ieri notte è stato operatomilza, ora è ricoverato in reparto, è stabile.La polizia indaga sull’accaduto.