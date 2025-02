Secoloditalia.it - Giorno del Ricordo, inizia il tour nelle scuole. Menia: “Raccontare la storia che non c’era è la mia missione”

Leggi su Secoloditalia.it

Prende avvio il lungodi tutta Italia del padre della legge istitutiva deldel, il senatore di Fratelli d’Italia Roberto. Triestino doc, andrà personalmente negli istituti scolastici italiani aquella tragica pagina diporterà all’attenzione il tema delle foibe accompagnandolo con la terza edizione del suo libro “10 febbraio – Dalle foibe all’esodo” (I libri del Borghese). È un racconto di tante storie, che insieme fanno la, quella che per troppo tempo ha relegato il dramma italiano nella serie B del nostro passato.del, il: La mia“Ho raccolto storie che non ho vissuto – osserva il senatore– per accendere un fascio di luce su un buio doloso; foraggiato da chi con un tratto di penna ha voluto cancellare volti e braccia.