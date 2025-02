Lettera43.it - Giornata mondiale del teatro: storia e quando è stata istituita

Leggi su Lettera43.it

Ladelsi celebra ogni anno il 27 marzo per promuovere l’importanza delle arti sceniche a livello globale. Questa ricorrenza nacque nel 1961,l’Istituto internazionale del(Iti, durante il IX Congressoa Vienna, accolse la proposta del drammaturgo finlandese Arvi Kivimaa di dedicare alunacelebrativa. Dal 1962, il mondo festeggia questacon eventi, spettacoli e messaggi che sottolineano il valore delcome strumento di comunicazione e pace. Ladelnon rappresenta solo un momento di celebrazione, ma un’opportunità per sensibilizzare sull’importanza delle arti sceniche. Ilfavorisce il dialogo tra culture, stimola la creatività e rafforza il senso di comunità. Sostenere ilsignifica anche sostenere la libertà di espressione e, in generale, il progresso culturale della società.