Giornata mondiale del gatto lunedì 17 febbraio: perché questa data e gli eventi in Lombardia

Milano, 52025 -17è ladel. Secondo l’anagrafe animali d’affezione regionale, i gatti insono 423.040. A Milano, per ogni residente ci sono più o meno 30 gatti (43.327 ufficiali), ai quali si aggiungono 1.320 colonie feline con 20mila gatti, e un gattaro ogni 15,1 mici.proprio il 17proprio il 17è dedicato ai mici? Diverse le ipotesi:è il mese dell’Acquario, dominato da Urano, protettore di quegli spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi oppressi da regole troppo rigide. Il giorno 17, anche se non cade di venerdì, richiama quelle atmosfere arcane e superstiziose a cui ilè inevitabilmente legato da secoli. Qualche intellettuale raffinato ha però cercato un’altra interpretazione: in numeri romani il 17 si scrive XVII, che anagrammato diventa “VIXI”, cioè “vissi”, “sono vissuto e sono morto”, vale a dire il motto di coloro che hanno il beneficio di vivere sette vite e poter dire di essere morti più volte.