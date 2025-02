Lettera43.it - Giornata mondiale del backup: quando e perché è stata istituita

Il 31 marzo si celebra il WorldDay, ossia ladelnel 2011 dallo statunitense Ismail Jadun, cade ogni anno l’ultimo giorno di marzo per una ragione precisa. È infatti la data che precede il Pesce d’aprile, la tradizionale ricorrenza dedicata agli scherzi in tutto il mondo. Un momento ideale per sottolineare l’importanza di proteggere le informazioni digitali sia online sia offline e di archiviarle in un luogo sicuro, sulla Rete o su uno spazio di memoria fisico. Ilpuò riguardare qualunque tipo di dati, dalle fotografie alle conversazioni sui social media fino alle password.Cos’è ilè importante e chi ne ha istituito laL’immagine di un hard disk al lavoro creata con l’IA di GrokCome ricorda anche l’enciclopedia Treccani, ilindica, in informatica, una procedura con cui si realizza una copia di sicurezza – detta anch’essao copia di– di un determinato gruppo di dati personali.