Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro il cancro 2025 in Emilia-Romagna: gli screening gratis

Bologna, 3 febbraio– Domani, 4 febbraio, è lamondialeil. Promossa dalla Uicc (Union for International Cancerl) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è stata istituita per aumentare la consapevolezza sule incoraggiarne la prevenzione, l’individuazione e il trattamento. In, grazie alle campagne digratuito che la Regione ha messo in campo da tempo, per la prevenzione e la diagnosi precoce delle forme più diffuse di tumore (colon retto, seno e collo dell’utero), la mortalità è diminuita, anche se si tratta di malattie che purtroppo continuano a mietere molte vittime. Pink ribbon in hands a doctor. National cancer survivor day.tumore colon rettotumore collo dell’uterotumore al senotumore colon retto Da gennaioinil programma didel colon-retto viene esteso alla fascia di età 70-74 anni, come sostenuto anche dalle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea (2022/0290 NLE) e dal Piano nazionale della prevenzione 2020-, che indicano come popolazione target la fascia 50-74 anni.