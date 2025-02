Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni e lo sketch dei migranti tira e molla. La sceneggiatura c’è già tutta

E se lafosse soltanto uno, ossia una scenetta comica inserita in un programma di varietà? Magari nella parte del catastrofico Mister Bean, grazie a numerose somiglianze palesi: dagli occhi sbarrati all’uso compulsivo delle smorfiette buffe. Lo script c’è già tutto: la premier deve liberarsi di una qualche decina di immigrati ingombranti per accontentare i propri fan? Così li imbarca su una nave militare alla volta dell’Albania, per seppellirli nelle due Guantanamo in miniatura a ciò predisposte: i centri, dotati di tutti i più aggiornati confort detentivi, di cui si è dotata sull’altra sponda dell’Adriatico. Detto fatto: finalmenteun sospiro di sollievo, ma ecco che – all’improvviso – tali croceristi loro malgrado se li vede ricomparire tra i piedi. Una, due, tre volte.