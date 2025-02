Quifinanza.it - Gianni Alemanno, l’uscita dall’Europa e il progetto Indipendenza

L’ex sindaco di Roma,, è tornato in carcere per aver violato le prescrizioni dei servizi sociali, a cui era affidato dopo la condanna per traffico di influenze illecite nel processo “Mondo di mezzo”. Nel frattempo, continua la sua attività politica con posizioni sempre più estreme, tra cui la proposta di uscita dell’Italia dall’Unione Europea, che è diventata un punto cardine del suo nuovo, il Movimento“Yes we can, il vecchio slogan di Barack Obama, sarà utilizzato nella nostra campagna per uscire dall’Unione Europea. Non è più un percorso impossibile, ma una reale opportunità dopo l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti e la nascita dei BRICS nel mondo multipolare”.Queste le parole diin un post su Facebook, dove ha ribadito con forza la necessità di un’”Italexit”, presentandola come l’unica via per difendere la sovranità del paese.