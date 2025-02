Lapresse.it - Germania, Merz al congresso Cdu assicura: “Mai collaborazione con AfD”

Leggi su Lapresse.it

Dopo una domenica di proteste, in cui centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza contro il voto congiunto della Cdu con l’ultradestra dell’AfD sulle politiche migratorie, si è svolto a Berlino ildei cristiano-democratici in vista delle elezioni federali del prossimo 23 febbraio. Il leader del partito e candidato cancelliere dell’Unione (Cdu-Csu), Friedrich, nel mirino dei manifestanti perché accusato di aver fatto cadere il ‘Brandmauer’, il cordone sanitario contro l’estrema destra, nel suo discorso hato: “Non collaboreremo con l’AfD, né prima, né dopo, mai“. Le sue parole sono state accolte dai convinti applausi dei presenti. L’AfD “si oppone a tutto ciò che il nostro partito e il nostro Paese hanno costruito negli ultimi anni e decenni. Si oppone ai legami occidentali, all’euro, alla Nato.