Germania la Cdu blinda Merz e lui dice | Mai con AfD Ma la linea anti-migranti e ambiente resta | i 15 punti alla base del futuro governo

Tutti compatti dietro a Friedriche al suo “Sofortprogramm” di 15. La Cdu cerca di mettersi alle spalle l’ultima travagliata settimana e rinnova la fiducia al suo candidato cancelliere nel Congresso straordinario convocato a Berlino in vista delle elezioni federali del prossimo 23 febbraio. Il voto insiemeAfD, il tabù infranto, deve essere messo alle spalle in vista dell’ultimo miglio: la Cdu è considerata da tutti i sondaggi vincente sicura alle urne. In altre parole, toccherà acondurre le danze per formare una nuova coalizione di, che comprenda però la Spd o i Verdi, visto che il noAlternative für Deutschland per oraun dogma. Per questo la Cdu si è unita intorno al suo leader, mettendo da parte il dissenso interno per non indebolirlo proprio nella fase cruciale della campagna elettorale: il suo “Programma di azione immediata” è stato adottato all’unanimità dal Congresso.