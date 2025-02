Ilrestodelcarlino.it - General Contractor, scivolata a Cassino

"Prima o poi – do you remember Patty Pravo? – doveva accadere. si può scivolare, se così si può dire..". Dopo una serie di esaltanti imprese lontano dal Palatriccoli - solo sette giorni prima quella sul parquet dell’ambiziosa Ruvo di Puglia - latorna sconfitta e col muso lungo, prima volta nel nuovo anno, da una trasferta. Nell’anticipo del sabato sera contro, formazione in lotta per non retrocedere ma tutt’altro che rassegnata al proprio destino, la truppa di coach Ghizzinardi si rende protagonista di una prestazione da passo del gambero, un lento incedere a ritroso, nel punteggio e nell’intensità, dopo una prima parte di gara equilibrata che aveva fatto sperare su un esito diverso. Alla base di una sconfitta che "ci può stare (!?)" l’evidente, temutissima e in parte preventivata - coach Ghizzinardi dixit - prestazione sottotono di un gruppo di giocatori alla prese con qualche acciacco di troppo.