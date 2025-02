Biccy.it - Gegia delusa da Signorini e dal GF: “Alfonso dopo il programma”

Leggi su Biccy.it

Alda D’Eusanio adesso è in buona compagnia, perché adesso un’altra ex vippona si è dettadal Grande Fratello e daospite di Federica Di Gion neldi Erre Tv, A Tutto Gossip, ha dichiarato che la sua esperienza al GF Vip le ha lasciato quasi soltanto brutti ricordi.“Che ricordi ho del GF Vip? Lasciamo perdere, non posso dirlo. Che porto? Un esaurimento, cose molto brutte. Mi hanno ammazzato su cose che non erano vere. Porto dei bruttissimi ricordi, è stato proprio terribile. Io non vedevo l’ora di uscire, quando ho capito com’era l’andazzo. L’andazzo non era ‘facciamo ridere la gente’, ma era massacriamo questa, che la gente è contenta. L’arena dove mi hanno fatta sbranare dai leoni da tastiera. Non si può capire, credimi. Ne sono uscita malconcia. Io sono voluta uscire di corsa, perché mi è venuta la depressione.