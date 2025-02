Metropolitanmagazine.it - GBB, Give Back Beauty, ha acquisito AB Parfums: ecco perché

Si espande il portafoglio di, il gruppo formato da Corrado Brondi ed attualmente in voga per aver inglobato il marchio di haircare di Blake Lively. Accoglie infatti tra i nuovi arrivati AB, nato come Angelininel 2013. Ha dunque siglato un accordo con Angelini Industries, per concludere l’affare quanto prima.accoglie in famiglia ABIn una nota si riportano alcuni dettagli dell’accordo. A parlare è proprio il Presidente Corrado Brondi. “ABopererà all’interno del gruppo GBB come una business unit per brands europei lifestyle e prestige in ambito fragranze e prodotti di bellezza, lasciando invece alla business unit di Parigi la leadership nei marchi di lusso e alle due business unit nord americane la leadership per i marchi americani fashion e per i progetticon celebrities”.