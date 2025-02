Bergamonews.it - Gasperini contro il Var: “Solo confusione, ha peggiorato il calcio”

Bergamo. “Non si capisce chi è l’arbitro, se quello in campo o quello che sta al Var” ha detto Gian Pierodopo la partita terminata 1-1il Torino, parlando del rigore non concesso per il fallo di mano di Coco. Prima della sfidail Bologna ha rincarato la dose ai microfoni di Sport Mediaset.“Il Var non ha valorizzato il gioco del, lo ha, i contrasti, lasui falli di mano. A me non piace assolutamente. Vero che ci sono casi eclatanti scoperti dal Var, ma è qualcosa di diverso nell’origine. Ha creato tantanei tifosi, non c’è certezza di regolamento e ora vale tutto il contrario di tutto”.Il tecnico ha parlato anche della Coppa Italia, con i quarti di finale dietro l’angolo: “L’Europa League ha compensato la finale persa, ma la Coppa Italia è un traguardo che ci siamo sempre fissati di raggiungere”.