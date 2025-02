Lapresse.it - Gas, Pichetto: “Se il prezzo non scende dobbiamo intervenire”

Se ildel gas nonsarà necessario pensare aper calmierare gli aumenti delle bollette in atto già da mesi. Questo il senso del ragionamento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica GilbertoFratin ai microfoni di ‘Giù la maschera’ su Rai Radio Uno.Intervento complessivo“In questo momento sono in strettissimo rapporto con il ministro dell’economia Giorgetti – osserva– credo che assolutamenteandare avanti con misure che abbiano temporaneità. È chiaro che se tenesse questi prezzi, nonsse,in qualche modo provare un intervento anche sulcomplessivo che riguarda tutti, riguarda imprese e utenze domestiche“.In generale sulle scorte di gas,aveva già tranquillizzato in precedenza facendo presente che supereremo l’inverno senza problemi.