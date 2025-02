Ilfattoquotidiano.it - Gas a 54 euro, il prezzo più alto dall’ottobre del 2023. Pichetto: “Se non scende dovremo intervenire”

Le scorte continuano a calare, i prezzi continuano a salire. Sul mercato di Amsterdam il gas si scambia a quasi 54al megawattora, ilpiùdel. Chiusura in rialzo dell’1,1% rispetto a venerdì. Il livello medio di riempimento degli stoccaggipei è sceso al 55%. In Italia sono al 62%, in Germania al 55%, entrambi paesi fortemente dipendenti dal gas. Più grave la situazione in Olanda e in Belgio dove le riserve sono al 37 e al 41% delle capacità.Il problema non riguarda il soddisfacimento del fabbisogno ma il fatto che i paesipei, nei mesi a venire, dovranno tornare massicciamente sul mercato per ricostituire le scorte in vista della prossima stagione invernale. Ciò spinge le attese sulla domanda e quindi i prezzi. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilbertoha affermato che “Se il mercato del gas tenesse questi prezzi, nonsse,in qualche modo trovare un intervento sulcomplessivo, che riguarda tutti, imprese e utenze domestiche”.