Dilei.it - G come Glutammato: cos’è e in che alimenti si trova

Leggi su Dilei.it

Spesso al centro di discussioni in merito alla sua salubrità, ilè una sostanza che svolge ruoli fondamentali all’interno dell’organismo. Tale molecola è presente ine prodotti confezionati,il dado vegetale oppure patatine e altri snack salati, sotto forma di additivo. La molecola viene aggiunta per esaltare gli aromi di questi prodotti alimentari e far percepire al palato un sapore umami piacevole e intenso. In questo articolo del magazine di DiLei, esploreremoil, a cosa serve, in qualisi, l’importanza della sua assunzione attraverso la dieta, i valori ottimali e le possibili controindicazioni correlate al benessere del corpo umano.il?Ilè il sale dell’acido glutammico, ovvero un aminoacido non essenziale che il nostro organismo è in grado di sintetizzare in totale autonomia.