Futuro Stanadyne: "L'azienda è sana". Acquirenti in vista

CASTENEDOLO (Brescia)Tre grandi gruppi interessati allo stabilimento bresciano della. A quasi due mesi dall’annuncio della messa in liquidazione delattiva nel settore automotive con sede a Castenedolo, sembra aprirsi uno spiraglio. Lo ha comunicato l’amministratore delegato Angelo Ridolfi, nominato anche liquidatore, audito in commissione consiliare Attività produttive della Regione Lombardia. "Tre importanti interessi industriali – spiega la Fiom Cgil Brescia - che andranno sicuramente valutati nel più breve tempo possibile, che potrebbero dare continuità produttiva ed occupazionale al sito di Castenedolo".era stata messa in liquidazione a dicembre, con prospettiva di cessazione dell’attività per i 100 lavoratori a giugno 2025. I dipendenti hanno avviato sin da subito il presidio permanente fuori dalla fabbrica, visitato, in queste settimane, da esponenti della politica a livello locale e nazionale.