Futsal, sconfitta interna per la Cisterna Lady

per ilad opera della Eventi, che condivide la vetta della classifica con Cerveteri. Le capitoline si sono imposte 4-2 nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie C calcio a 5 femminile. Una battuta d’arresto per ilche mette a rischio la quarta posizione in classica, ultimo tassello valido per partecipazione ai playoff promozione avendo le lupe pontine un solo punto di vantaggio sulla Time Sport Roma che scenderà in campo martedì 4 febbraio e in caso di vittoria si porterebbe avanti di due lunghezze costringendo le atlete dirette da mister Stredini ad una rincorsa che non ammette errori.PRIMO TEMPOparte forte con una diagonale di Piersimoni che lascia Gambatotta a tu per tu con il portiere avversario, destro potentissimo ma Scarcella dice di no.