Ilgiorno.it - Furto in tre negozi del centro. Si ipotizza un’unica banda

Leggi su Ilgiorno.it

Le modalità identiche e anche i bottini, oltre alla vicinanza degli obiettivi presi di mira in rapida successione, lascianore che sia opera dello stesso o degli stessi ladri. Nella notte tra venerdì e sabato, sono stati derubati trenelstorico di Pavia. Due proprio affiancati in piazza Cavagneria, la libreria Il Delfino e il bar Loft10, e uno in corso Cavour, davanti al pizzale del Tribunale, il punto vendita della catena di casalinghi Kasanova. Tre furti con lo stesso tipo di effrazione, alle porte secondarie delle uscite di sicurezza con maniglione antipanico, con apertura a spinta dall’interno, pure dall’esterno più facili da forzare, anche con un semplice cacciavite, rispetto alle più resistenti serrature degli ingressi principali. Dai tre esercizi commerciali, peraltro di tre categorie merceologiche molto diverse fra loro, non sono stati portati via articoli o prodotti in vendita, ma solo le banconote lasciate come fondo cassa per i resti.